Chi il migliore in campo in Fiorentina-Polissya? Ultime ore per votare il nostro sondaggio!
Nonostante qualche brivido maggiore del previsto la Fiorentina riesce a staccare il pass per la fase a girone unico di Conference League. Nel primo tempo un errore di Comuzzo, in compartecipazione con De Gea, regala a Nazarenko il gol del vantaggio e Andriyevskiy raddoppia da fuori area al volo. I viola reagiscono nella ripresa e grazie alle reti di Dodo, Ranieri, appena entrato per Viti, e Dzeko riescono a ribaltare il risultato, passare il turno e vincere la partita. Come sempre FirenzeViola.it vi chiede di votare il migliore in campo tra gli uomini di Stefano Pioli. Di seguito il link per votare:
