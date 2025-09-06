Che voto date al mercato della Fiorentina? Ultime ore per votare il sondaggio di FirenzeViola!

Notizie di FV
di Redazione FV

Alle ore 20 di lunedì 1 settembre è suonata la campanella. Il mercato in entrata, per quel che riguarda l'Italia, è finito per la Fiorentina come per tutte le società italiane. La sessione trasferimenti di quest'estate ha portato in dote nove acquisti per Stefano Pioli: da Lezzerini in porta a Viti e Kospo in difesa, passando per Sohm, Fazzini e Nicolussi Caviglia a centrocampo fino a Lamptey sull'esterno, mentre davanti sono arrivati Dzeko e Piccoli. A tutto questo si sommano parecchie uscite e soprattutto quelle di diversi esuberi, piazzate anche nelle ultimissime ore di sessione.

Suonato il gong, come da tradizione, arriva il momento dei giudizi - almeno personali, perché quelli oggettivi li darà sempre il campo, giudice supremo -: che voto dareste al mercato fatto dalla Fiorentina? Clicca qui per partecipare al nostro sondaggio!