CECCHERINI, VENUTI E BENASSI: LO ZOCCOLO DURO RESTERÀ?

Tra le tante riflessioni che stanno occupando le menti dei dirigenti della Fiorentina ci sono anche quelle relative alle seconde linee. Quei giocatori che aiutano a formare lo spogliatoio e che a partita in corso possono dare una svolta o un'alternativa in più. Tra questi, un discorso a parte merita il trio italiano che tanto ha legato e che potrebbe dire addio quest'estate: Ceccherini, Venuti e Benassi. Soprattutto per la loro importanza nelle dinamiche dello spogliatoio viola, vista l'esperienza ormai accumulata all'ombra dello stadio Franchi.

Per tutti e tre le offerte di mercato non sono molte, anche se una soluzione si può trovare. Anche se, soprattutto per quanto riguarda i primi due, Iachini ha già dimostrato di voler puntare su di loro. Le probabilità maggiori, dunque, sono per una loro permanenza.

Benassi invece rischia davvero di salutare. Per lui il mercato è un po' più succoso rispetto agli altri e la seconda parte di stagione un po' nell'ombra impone delle riflessioni al giocatore e alla società. Il contratto scade nel 2022, quindi non c'è particolare fretta di prendere una decisione. Il prossimo anno però la Fiorentina potrebbe monetizzare davvero poco da una sua cessione, quindi nel caso dovrebbe procedere al rinnovo.

A decidere sarà soprattutto il mercato (in caso di nuovo innesto un suo addio diventerà più probabile) oltre a Iachini, il quale dovrà valutare se i servigi di Benassi possono essere funzionali alla sua squadra oppure no. Per Venuti e Ceccherini la risposta sembra già essere stata presa: sì.