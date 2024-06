CASTROVILLI, Futuro incerto: previsto summit con l'agente

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nelle prossime settimane si deciderà il futuro di Gaetano Castrovilli. Per tutto l'anno infatti, il dialogo tra il club e l'entourage del centrocampista non aveva portato a niente di diverso della separazione.

Poco prima della fine del campionato invece sono riprese le prime operazioni di dialogo con l'agente. Che, come sottolineato da Pradè giorni fa, rivedrà la Fiorentina a breve per discutere una volta per tutte del futuro di Castrovilli e vedere se c'è concretamente margine per continuare a vestire la maglia viola. CLICCA QUI per leggere il punto di FV.