CASTROVILLI E BONAVENTURA IN MEZZO, TORNA RIBERY

Prandelli garantisce per tutti, oggi la riprova in una sfida con il Benevento da non fallire. Alla vigilia è il tecnico il primo a scommettere sulla Fiorentina, racconta di una settimana di ottimo lavoro dei suoi e gioca inevitabilmente in difesa su qualsiasi altro fronte, inclusa l’esclusione di Amrabat ufficialmente figlia di problematiche fisiche. Di certo l’assenza dell’ex Verona dai convocati non passa inosservata, ma intanto il recupero di Castrovilli può garantire qualità a centrocampo a patto che il numero 10 ritrovi il passo migliore.

Insieme a lui è destinato a tornare dall’inizio anche Bonaventura il cui impatto nella gara con il Parma è stato tutto sommato positivo, Pulgar completerà un reparto nel quale l’unica alternativa sarà Borja Valero, mentre davanti l’altro rientro fondamentale è quello di Ribery che farà coppia con Vlahovic. Qualche dubbio resiste sulle corsie esterne visto che Caceres potrebbe essere la novità dell’ultimo minuto, ma sulla carta restano favoriti Venuti e Biraghi per presidiare le corsie esterne, dietro confermato il trio Milenkovic, Pezzella, Quarta

In casa Benevento Inzaghi fa a meno dell’ex Dabo squalificato e di Letizia oltre a Depaoli, a destra dovrebbe perciò andare Tello con Improta dall’altra parte e Barba nei tre di difesa insieme a Tuia e Glik. Ionita, Hetemaj e Viola completano il centrocampo mentre Caprari agirà a sostegno della punta con l’argentino Gaich in vantaggio su Lapadula nel ballottaggio offensivo

LE PROBABILI FORMAZIONI

BENEVENTO (3-5-2): Montipò, Tuia, Glik, Barba, Tello, Ionita, Viola, Hetemaj, Improta, Caprari, Gaich

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Quarta, Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi, Ribery, Vlahovic