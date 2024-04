CASTING DT, Per il dopo Burdisso da Macia a Rubino

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se il finale di stagione è da vivere tutto d'un fiato, a partire dalla semifinale di Coppa Italia di domani sera a Bergamo, tiene banco la rivoluzione tecnica che la Fiorentina farà per la prossima estate. La società dovrà fare i conti con l'addio di Burdisso e in queste ore è Macia ad essere in pole per sostituirlo al fianco di Pràdè.

Ma non mancano altri nomi, come quello del ds dell'Empoli Accardi, dell'ex collaboratore viola Melissano e di Raffaele Rubino, già nell'organico societario.