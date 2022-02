CASINI, Sto con Rocco dal 1'. Su V.Park e campi...

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, all'indomani della lunga intervista di Rocco Commisso, ha spiegato a Firenzeviola la situazione al Viola Park tirato in ballo dalle parole del presidente per alcune criticità. Non prima di dare al patron viola il suo sostegno: "Io sto con Rocco dal primo minuto che è arrivato. E sto con lui a maggior ragione oggi e dopo che ho visto direttamente cosa vuole fare. Insieme abbiamo fatto una grande cosa con il Centro sportivo a Bagno a Ripoli: in 14 mesi è stata fatta la variante urbanistica e dopo soli 3 anni dall’acquisto dell’area il Viola Park potrà essere inaugurato. Un modello positivo e virtuoso di rapporto tra pubblica amministrazione e privati".

Commisso ha ribadito la necessità di avere il parcheggio al Viola Park, sottolineando le promesse che gli sono state fatte dalla politica. A che punto è la situazione?

"Sul parcheggio e sul progetto della tramvia stiamo lavorando in maniera continua e assidua. Anche sabato scorso abbiamo avuto una lunga riunione operativa con il sindaco Nardella, l’assessore Giorgetti e i tecnici del nostro Comune e quello di Firenze. È interesse di tutti noi e di tutti i cittadini che l’opera sia completata prima possibile. La data per la realizzazione della linea è fissata da tempo e si parla da sempre del 2026. Sono i tempi del PNRR. Le opere complementari della tramvia su Bagno a Ripoli, come il parcheggio e la pista ciclabile, saranno le prime a partire per una questione tecnica di organizzazione dei cantieri. È già nel crono-programma dei lavori. Nel frattempo comunque non sarà precluso alcun tipo di accessibilità agli eventi della Fiorentina. Ci sono già soluzioni e aree che metteremo a disposizione anche insieme al Comune di Firenze per consentire al Viola Park di aprire le porte a tutti i tifosi durante le maggiori iniziative.

Il presidente Commisso ha parlato di problemi a realizzare campi sintetici all'interno, cosa può dire?

"Ugualmente, per la questione dei campi, stiamo lavorando con la Soprintendenza, con cui il confronto è sempre stato aperto e proficuo, e sono convinto che si raggiungerà la migliore soluzione. Con Rocco e Joe Barone ci sentiamo continuamente, anche in questi giorni ed avremo modo di parlare anche di questo quando il Presidente tornerà a Firenze".