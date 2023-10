CAOS SUPERCOPPA: LA FIORENTINA RINUNCIA ALL'ARABIA? LA POSIZIONE DEL CLUB

FirenzeViola.it

A scuotere il torpore di questo martedì di pausa nazionali è stata la notizia riportata da numerosi quotidiani (Repubblica, Gazzetta dello Sport e Messaggero su tutti) di una possibile mancata partecipazione di Fiorentina e Napoli alla prossima Supercoppa Italiana, la prima col nuovo format da Final Four, competizione che si dovrebbe tenere dal 21 al 25 gennaio prossimo a Riyad (Arabia Saudita).

L'idea è circolata dagli ambienti Lega Serie A a seguito dell'assemblea che si è tenuta ieri a Milano: secondo quanto riportato da Gazzetta, i dubbi sono montati in serata, tanto che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto di giocare il trofeo in Italia. Una richiesta dovuta alla complessità di una trasferta in Arabia sia in termini di calendario congestionato che soprattutto di sicurezza, visto la recente degenerazione del conflitto Israele-Palestina. Una condizione, quella del numero uno del Napoli, che secondo Gazzetta sarebbe stata condivisa anche dai dirigenti della Fiorentina per gli stessi motivi. Richiesta di cambio sede rispedita al mittente dalla Lega, che avrebbe minacciato di colpire i due club con una sanzione sportiva in caso di mancata partecipazione al torneo.

La ricostruzione di queste ultime bollenti ore nei palazzi del potere è stata però smentita poco fa dalla stessa Fiorentina, che nega la possibilità di poter boicottare la manifestazione in programma fra tre mesi a Ryiad. Stando a quanto comunicato dal club gigliato falso allarme quindi, con i viola che partiranno alla volta dell'Arabia per giocarsi con Inter, Lazio e, se rientrerà il caso scoppiato nelle ultime ore Napoli (con Atalanta e Milan già preallertate) per giocarsi il trofeo.