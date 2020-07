Intervistato da FirenzeViola.it, ieri l'avvocato e procuratore Dario Canovi si è così espresso sul futuro di Federico Chiesa: "Era già lontano l'anno scorso per me. Quando un giocatore vuole andar via va lasciato andar via, sennò non rende per quello che può. C'era la possibilità di cederlo per cifre importanti, mentre ora sarà difficile".

