Rassegna stampa ridotta: le prime pagine dei quotidiani disponibili oggi

Rassegna stampa ridotta: le prime pagine dei quotidiani disponibili oggiFirenzeViola.it
Oggi alle 08:00Notizie di FV
di Redazione FV

Queste le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, ricordandovi che la maggioranza dei giornali non usciranno perché aderenti allo sciopero nazionale dei giornalisti indetto nella giornata di ieri. Sulle nostre pagine, dunque, una rassegna stampa ridotta ma arricchita da tanti approfondimenti a cura della redazione.