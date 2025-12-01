Campionato Primavera, al 45' Sassuolo e Fiorentina ancora 0-0
Allo stadio di Sassuolo, la Fiorentina e i neroverdi di Bigica sono ancora sullo 0-0 nella gara che chiude il 13esimo turno del campionato Primavera che vede i viola primi indipendentemente dal risultato di oggi. La Fiorentina parte bene con Bertolini ma poi lascia campo ai neroverdi e Negri impegna Leonardelli (nella foto) in un paio di occasioni ma il portiere viola è appunto molto attento e para.
