Oggi giorno libero in casa viola: da domani in campo per preparare il Sassuolo

Day-off per la Fiorentina. Dopo la sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta Paolo Vanoli ha concesso ventiquattro ore di stacco al gruppo, che si ritroverà domani al Viola Park per cominciare a preparare la sfida in programma sabato prossimo (ore 15) contro il Sassuolo, a Reggio Emilia. Una partita che definire delicata è un eufemismo visto il momento sportivamente tragico di un gruppo che è ancora alla ricerca del primo successo in campionato. Per farlo, sabato al Mapei, Vanoli ha a disposizione una settimana piena di lavoro, una novità da quando è arrivato visti gli impegni in Conference e la pausa Nazionali.