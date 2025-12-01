Oggi giorno libero in casa viola: da domani in campo per preparare il Sassuolo
FirenzeViola.it
Day-off per la Fiorentina. Dopo la sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta Paolo Vanoli ha concesso ventiquattro ore di stacco al gruppo, che si ritroverà domani al Viola Park per cominciare a preparare la sfida in programma sabato prossimo (ore 15) contro il Sassuolo, a Reggio Emilia. Una partita che definire delicata è un eufemismo visto il momento sportivamente tragico di un gruppo che è ancora alla ricerca del primo successo in campionato. Per farlo, sabato al Mapei, Vanoli ha a disposizione una settimana piena di lavoro, una novità da quando è arrivato visti gli impegni in Conference e la pausa Nazionali.
Pubblicità
Notizie di FV
Dicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insiemedi Mario Tenerani
Le più lette
1 Dicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insieme
Copertina
FirenzeViolaLa paura di retrocedere per centrare la salvezza: ecco perché la Fiorentina è ancora viva
Tommaso LoretoL’esame Palladino per capire se davvero la Fiorentina ha capito di dover indossare l’elmetto
Alberto PolverosiCon Vanoli il primo passo indietro (con Pioli no, perché non c’erano mai stati passi in avanti…). Dzeko è una delusione, non solo per le parole, ma soprattutto per il rendimento. Domani a Bergamo sperando che il calcio non sia logico
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com