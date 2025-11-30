FirenzeViola Fazzini in tribuna contro l'Atalanta: il motivo della sua assenza dal match

Nel corso della partita tra Atalanta e Fiorentina, andata in scena quest'oggi alla New Balance Arena e conclusasi con la vittoria dei nerazzurri per 2-0, tra le fila della squadra allenata da Paolo Vanoli non era presente Jacopo Fazzini che ha seguito invece il match dalla tribuna. L'ex Empoli, che era presente alla vigilia tra i convocati, secondo quanto appreso dalla nostra redazione alla fine è stato escluso per via di un problema alla caviglia che si trascina dalla gara di giovedi in Conference League contro l'AEK Atene.