CAG-FIO 2-2, Nico riacciuffa il Cagliari a due minuti dal 90'

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Partita pazza a Cagliari: dopo il vantaggio degli isolani, la Fiorentina riagguanta il pareggio. Punizione dalla sinistra di Biraghi, pallone a uscire che spiove sul secondo palo, Scuffet non esce, Mina si perde Nico Gonzalez e il dieci di piatto ribadisce in rete da due metri. Undicesimo centro in Serie A per il diez, 2-2 all'Unipol Domus quando siamo al 90'.