CAG-ACF, Occasione Cagliari, palo di J. Pedro

Partita che sembra essersi accesa in questi minuti: dopo una bella percussione di Nico Gonzalez conclusa con un diagonale a lato, su ribaltamento di fronte Joao Pedro sfonda sul settore di destra dell'area di rigore vincendo un corpo a corpo con Igor e, dopo essersi visto ribattere il cross da Milenkovic, recupera palla e conclude con un tiro ad incrociare che supera Terracciano ma colpisce in pieno il palo. Occasionissima per il Cagliari, la più importante per ora per gli uomini di Mazzarri, che sulla seguente azione partita dalla respinta del palo rischiano ancora su un allungo in progressione di Nico, che conclude stavolta centrale.