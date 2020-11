CACERES, Stamattina l'allenamento, ora la partenza

Anche Martin Caceres partirà per rispondere alla convocazione della sua Nazionale. Il giocatore, come appreso da Firenzeviola, però è ancora a Firenze perché questa mattina si è allenato da solo al centro sportivo, per poi uscire praticamente quando tutti gli altri giocatori stavano entrando per la seduta pomeridiana. L'uruguaiano dovrebbe comunque partire in queste ore. La Fiorentina, come già detto, segnala i nomi dei giocatori che escono dalla bolla all'Asl, come da prassi. Ovviamente assenti al primo allenamento di Prandelli anche Milenkovic, Vlahovic, Pulgar, Quarta e Amrabat.