CABRAL, Protagonista al Cs: si allena nel giorno libero

Nonostante il giorno libero concesso alla squadra, quest'oggi è stata la volta del primo allenamento per Arthur Cabral, con conseguenti anche primi scatti del centravanti classe '98 in maglia viola. Non solo, perché il fresco acquisto dal Basilea ha anche rilasciato alcune dichiarazioni (le potete leggere qui) in cui ha fatto sapere, tra le altre cose, anche di aver già parlato con Commisso. Per di più, si sono visti al Cs oggi anche famiglia e agenti.