CABRAL, Out con l'Udinese: lavoro personalizzato

Non sarà della partita Arthur Cabral domani nella gara del Franchi tra Fiorentina e Udinese. Come appreso da FirenzeViola.it infatti, il brasiliano sfrutterà la giornata per riposare ed effettuare lavoro personalizzato, cercando di recuperare ed essere al meglio per la gara di ritorno di Conference League contro il Basilea.