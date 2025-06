Casting allenatori: Gilardino e Baroni scaldano l'asse Firenze-Torino

Questa sarà la settimana nel corso della quale la Fiorentina sceglierà e presumibilmente annuncerà il nuovo allenatore. I sondaggi delle ultime ore si sono intensificati soprattutto con l'entourage di Alberto Gilardino, che è un nome valido per tanti club in cerca di un nuovo tecnico. Tra questi c'è anche il Torino, club con cui ha già parlato ma che ancora non ha preso una decisione. Cairo infatti non ha sciolto le riserve su Vanoli e nel frattempo sta sondando anche altri tecnici.

Uno di questi è un altro dei nomi che sta vagliando anche la Fiorentina, ovvero Marco Baroni, che in queste ore risolverà il proprio accordo con la Lazio, pronta a sua volta a riaccogliere Maurizio Sarri. Baroni è uno dei nomi più chiacchierati nel capoluogo piemontese, ma per ovvi motivi la Fiorentina per lui rappresenterebbe un'opportunità unica se alla fine Pradè decidesse di affidarsi a lui. Intrecci che si moltiplicano sull'asse Torino-Firenze dunque e che, al momento, coinvolgono più nomi al vaglio del famoso casting che i dirigenti viola stanno portando avanti dal momento delle dimissioni di Raffaele Palladino.