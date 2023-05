C. ITALIA, Dalla prossima settimana i biglietti per la finale

Fonte: Samuele Nenti

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Ci si avvicina sempre di più alla finale di Coppa Italia, prevista mercoledì 24 maggio allo stadio Olimpico di Roma. La settimana successiva, verosimilmente nella giornata di lunedì, partirà la vendita dei biglietti per la gara tra Fiorentina e Inter e per quanto riguarda i tagliandi a disposizione dei tifosi viola, come aveva anche sottolineato la stessa società attraverso il proprio sito ufficiale, la prima fase di prelazione sarà aperta a coloro che avevano acquistato il pacchetto “Una poltrona per due...coppe” (che conteneva i biglietti per le gare interne con Lech Poznan e Cremonese).