C. ITALIA, 3ª fase di vendita, numeri ottimi: il punto

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

La vendita dei biglietti per la finale del 24 maggio contro l’Inter, in casa Fiorentina, come previsto, era già partita alla grande nella prima fase di vendita, ossia quella riservata ai 10mila sottoscrittori del “Pack 2 gare”. In quel lasso di tempo, durato circa due giorni, la parte centrale della Curva Sud (quella a 35 euro) fu portata vicina al sold out nel giro di poche ore.

Da ieri invece, fino al 17 maggio, sarà la fase di vendita incentrata sui possessori della tessera del tifoso, e i numeri sono ottimi. Curva Sud (parte centrale) esaurita da giorni, Distinti Sud Est andati sold out nel giro di poche ore nella giornata di ieri, così come i Distinti Sud Ovest. Può darsi però che ulteriori tagliandi, con l’apertura della vendita libera, verranno messi in vendita, ma il sold out della Curva Sud è certo. Il tutto procede molto bene anche per quanto riguarda la Tribuna Tevere Sud riservata ai sostenitori viola (145 euro il prezzo del tagliando). Discorso diverso invece per l’altra tribuna, la Monte Mario. Il motivo principale sta nel prezzo del biglietto: oltre 200 euro.

Ricapitolando, quota 17mila è stata superata e molto presto si alzerà ancora. Salvo sorprese, dunque, le 18mila presenze del 2014 contro il Napoli, saranno presto superate. E il tutto va considerato senza la vendita libera, che sarà aperta tra 4 giorni. Firenze ci crede tantissimo, i numeri ne sono la conferma.