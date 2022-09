C'È QUALCOSA CHE NON TORNA: I NUMERI DELL'ATTACCO

Che l'attacco della Fiorentina abbia più di qualche problema non lo scopriamo certo oggi e anche contro il Bologna si sono palesati problemi non semplicissimi da risolvere. Anche perché dopo la sterilità offensiva è arrivata la mancanza di palle gol, se contiamo che solo Martinez Quarta ha calciato in porta nella sconfitta del Dall'Ara.

I numeri però non tornano. Guardando alle statistiche condivise dalla Lega Serie A, la Fiorentina ha dati incredibili per quanto riguarda le situazioni che dovrebbero portare al gol. Prima per cross tentati con 127 (l'Inter seconda, per dare un'idea, è a 85) di cui 69 sbagliati, terza per tiri tentati con 98 dietro a Napoli e Inter, 27 dei quali in porta, prima per possesso palla staccando il Napoli di 2 di minuti di media con il pallone in possesso.

Tutto questo però ha portato la squadra di Italiano ad essere solo il tredicesimo attacco della Serie A, al pari di Cremonese e Spezia e appena sopra Empoli, Lecce e Sassuolo. Il che vuol dire che meno del 6% dei tiri in stagione hanno gonfiato la rete, un numero veramente unico nel suo genere. Che ogni partita sia a sè è scontato, ma che la Fiorentina crei tantissimo e concretizzi pochissimo lo è forse ancora di più guardando questi dati.

La settimana prima della sosta si prospetta complicata per Italiano ed il suo staff che dovranno capire il perché di questi numeri così particolari.