C. AMERICA, Oggi al via, domani esordio viola

Se agli Europei c'è solo Castrovilli a tenere alta la bandiera viola (non sappiamo ancora con quanto spazio dato che la prima gara l'ha vista dalla tribuna) stanotte prende il via la Coppa America che vedrà impegnati alcuni giocatori viola. Alle 23 infatti Brasile-Venezuela darà il via alla competizione ma sarà solo domani sera sempre alle 23 che scenderanno in campo i viola: ben tre, in Argentina (Pezzella e Quarta) contro Cile (Pulgar). Per l'Uruguay di Caceres ancora qualche giorno di attesa invece, sabato prossimo, sempre contro i viola-albiceleste.