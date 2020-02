BUONA LA PRIMA

Mentre non accenna di placarsi la polemica dopo l'arbitraggio di Juventus-Fiorentina, è passato un po' in sordina l'esordio di uno degli ultimi acquisti invernali: Igor ha giocato i suoi primi minuti in maglia viola. E non lo ha fatto per niente male, se i quotidiani gli hanno assegnato voti ottimi il giorno dopo la sfida dello Stadium e anche i tifosi hanno espresso il loro apprezzamento per quello che probabilmente è stato l'affare passato più sotto traccia in un mercato invernale che ha visto la Fiorentina protagonista.

In silenzio, Igor si è preso il suo posto del campo in una difesa rimaneggiata, figlia dalle assenze contemporanee di Caceres e Milenkovic. Considerato anche il teatro in cui si è dovuto esibire per la prima, il difensore della SPAL non ha certo sfigurato. Nelle gerarchie parte per forza di cose in svantaggio rispetto a Dalbert e Caceres, che gli sono davanti e che giocano in ruoli a lui consoni. Eppure la sensazione iniziale è che per Igor Iachini lo spazio potrebbe trovarlo.

Oggi, intanto, alle ore 13 si presenta in conferenza stampa.