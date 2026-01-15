Brescianini: "La Fiorentina mi ha presentato un progetto ambizioso. Per la traversa non ho dormito"

Al Viola Park oggi è stato presentato anche il nuovo centrocampista della Fiorentina Marco Brescianini, che contro il Milan ha colpito una traversa, all'esordio: "Non ci ho dormito per due-tre notti, sono sincero. Ma devo pensare alla prossima partita, che sarà una battaglia. Qui ho trovato un bello spogliatoio, voglioso di uscire da questa situazione. Anche il mister e il suo staff hanno mostrato qualità importanti".

"La storia della Fiorentina parla da sola: non è stato difficile accettare. Mi è stato presentato un progetto ambizioso e ho deciso di venire. All'Atalanta stavo trovando poco spazio e quindi ho deciso di cambiare. Per questo ringrazio la famiglia Commisso e i direttori Goretti e Ferrari. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura".