BREKALO TRA STASERA E DOMANI SARÀ A FIRENZE: I DETTAGLI

La Fiorentina è pronta ad accogliere Josip Brekalo dopo aver raggiunto l'intesa col giocatore e ovviamente anche col Wolfsburg. L'esterno croato in questo momento si trova a Zagabria ma tra la serata di oggi e domattina raggiungerà Firenze per effettuare le visite di rito e firmare l'accordo con il club viola.

1,5 milioni di euro andranno al club tedesco più bonus e percentuale sulla futura rivendita, mentre al giocatore andrà un contratto fino al 2026 a 1,6 milioni più bonus con possibile opzione fino al 2027 in favore del club, come hanno firmato recentemente anche altri calciatori come Igor o Bonaventura.

Dopo settimane di trattativa ieri è stato il giorno dell'accelerata decisiva, terminata oggi con l'intesa per l'arrivo dell'ex Torino in viola. Italiano avrà così un rinforzo in attacco per la seconda parte della stagione. La Fiorentina ha bruciato la concorrenza di Dinamo Zagabria e Udinese ed ha anticipato le mosse del Napoli che avrebbe potuto muoversi in vista dell'estate col giocatore che era in scadenza nel 2023 col Wolfsburg.