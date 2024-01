BREKALO, Ecco perché la pista Dinamo è più fredda

FirenzeViola.it

Rimane ancora tutto da definire il futuro di Josip Brekalo (25 anni). Un gol in quasi un anno che è a Firenze, l'esterno croato 1998 non ha impattato al meglio con il mondo Fiorentina, e nemmeno con il suo allenatore Italiano, ritrovandosi paradossalmente in queste ultime settimane da indispensabile e separato in casa allo stesso tempo. Potrebbe esserlo pure stasera, nella semifinale di Supercoppa contro quel Napoli contro cui ha segnato peraltro l'unica rete in maglia gigliata (nell'immagine di copertina dell'articolo, la sua esultanza al Maradona).

La Dinamo Zagabria lo riprenderebbe volentieri, lui tornerebbe a casa fino a giugno con tutto l'entusiasmo del caso e l'obiettivo di mantenere un posto nella Croazia a Euro 2024. L'allenatore dei croati Jakirovic si era espresso favorevolmente sul possibile arrivo di Brekalo, ma negli ultimi giorni la pista si è un po' raffreddata. Il motivo? Il più banale, la richiesta viola e l'offerta degli interessati acquirenti est-europei non coincidono: la Dinamo si è fatta avanti per un prestito secco e gratuito fino a giugno, la Fiorentina richiede che il trasferimento a titolo temporaneo sia oneroso. Da capire se le parti potranno avvicinarsi o si farà avanti qualche altra pretendente per Brekalo.

Secondo quanto ci risulta, invece, nessun movimento rilevato da parte della Salernitana nonostante le voci di un potenziale interesse granata.