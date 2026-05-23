Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: giornata libera

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: giornata liberaFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

GIorno libero per la Fiorentina. All'indomani del pareggio ottenuto contro l'Atalanta, che ha segnato la fine di una stagione molto deludente, i giocatori viola beneficeranno di un giorno di relax per recuperare le energie e trascorrere del tempo con le proprie famiglie. 