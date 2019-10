BRE-FIO, Ancora 0-0 dopo 45' ma meglio i viola

Finisce 0-0 il primo tempo al Rigamonti tra Brescia e Fiorentina: partono meglio gli ospiti che vanno in rete con Ayé al 4’ ma l’arbitro annulla (giustamente) per un tocco di mano di Tonali che aveva dato il via all’azione. Da allora sale in cattedra la Fiorentina che va vicina al gol prima con Castrovilli (serpentina e tiro parato da Joronen) e poi con Lirola che riceve in piena area un pallone da Ribery ma al momento del tiro trova ancora una volta la risposta del finlandese. Viola attenta in difesa ma poco cinica quando si tratta di andare a concludere in porta.