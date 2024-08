BOVE, Parti a lavoro per trovare l'accordo in tempo

Fonte: Niccolò Santi

A poche ore dalla chiusura del mercato, in casa Fiorentina si continua a lavorare per un colpo in mezzo al campo. Dopo Cataldi, di fatto un nuovo giocatore viola, anche il prossimo rinforzo potrebbe venire da Roma: si tratta di Edoardo Bove, centrocampista classe 2002 in uscita dalla Roma e oggetto del desiderio della Fiorentina e di Palladino. Pradè e i suoi stanno continuando a trattare con Roma e entourage del calciatore per chiudere l'affare, mentre il calciatore - nel mirino anche dell'Eintracht Francoforte - attende la risoluzione dell'affare a breve.