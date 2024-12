BOVE, Mourinho ha chiamato i genitori per esprimere vicinanza

Fonte: Andrea Giannattasio

José Mourinho è stato l'allenatore che a Roma ha lanciato Edoardo Bove in Serie A e in Europa e, per stessa ammissione di entrambi, i due sono rimasti molto legati anche dopo l'esonero del portoghese dai giallorossi. Il tecnico, attualmente al Fenerbahce in Turchia, nelle scorse ore ha telefonato ai genitori di Bove per informarsi sulle condizioni del giocatore e per dare sostegno alla famiglia in queste ore passate presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi dopo il malore che ha colpito il centrocampista nei primi minuti della sfida tra Fiorentina e Inter domenica scorsa.

Mourinho ha espresso la propria vicinanza e portato i propri saluti indiretti anche al suo ex giocatore che tanto aveva elogiato ai tempi in cui siedeva sulla panchina della Roma.