Bove e le nuove prospettive agonistiche: per giocare in Italia serve il nullaosta

Una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it è stato l'approfondimento che Il Corriere Fiorentino ha dedicato alla situazione di Edoardo Bove, alla luce delle parole del ministro dello sport Abodi: i protocolli nel nostro Paese, come noto, non consentono attività sportive agonistiche a chi è costretto ad impiantarsi defibrillatori, mentre all’estero le regole sono diverse. Per far sì che Bove possa tornare a calcare anche i campi della Serie A servirebbe necessariamente il nulla osta della Federazione Medico Sportiva Italiana (il cui presidente è Maurizio Casasco, ex d.s. viola e attuale deputato di Forza Italia), che attualmente impone linee guida stringenti per concedere idoneità sportive agli atleti.

