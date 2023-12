BORSINO, Ikoné e Kouame recuperabili, Nico a rischio

Fonte: Lu.Magis.

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Vincenzo Italiano ritrova qualche pezzo, ma Nico che non ha preso parte nella seduta di oggi, resta in forte dubbio per la partita di domenica sera contro la Roma a causa di un affaticamento muscolare. Ovviamente tenerlo a riposo permetterà all'allenatore di valutarlo fino alle convocazioni di domani se non fino all'ultimo momento. Ma non c'è ottimismo al riguardo, mentre nel borsino risalgono in due. Ikoné, bloccato dalla febbre mercoledì - si è allenato ed anche Kouame, che - come raccontato da Italiano nella conferenza post Coppa Italia - ha avuto un problema ad un ginocchio, è recuperabile per sabato.