BORJA VALERO A FIRENZE, MA IL RITORNO IN VIOLA È IN STANDBY

Da qualche settimana ormai si è fatta largo un'ipotesi romantica in casa Fiorentina, mai pienamente confermata dalle parti in causa al di là del "è un profilo che ci piace, di quelli che non gli tremano le gambe quando entrano nei grandi stadi": quella del ritorno a Firenze di Borja Valero, oltre che centrocampista spagnolo, un vero e proprio Sindaco dalle parti del capoluogo toscano.

E, come raccolto da FirenzeViola.it, proprio nella serata di ieri, archiviata da qualche minuto, Borja è stato avvistato a cena in pieno centro a Firenze, in compagnia della moglie Rocio Rodriguez, dei suoi figli e degli storici amici, sempre tenuti nel cuore anche quando è arrivato il momento di trasferirsi a Milano. Nessuno scoop particolare di mercato, meglio esser chiarii: l'ex viola ha approfittato del primo di due giorni liberi concessi dal tecnico Conte dopo il successo in amichevole contro la Virtus Bergamo per tornare a salutare quegli amici conosciuti ai tempi dei rispettivi figli alla Settignanese, e per il momento un Borja-bis sembra ancora piuttosto lontano.

Permangono infatti i precedenti problemi, inerenti all'elevato ingaggio dello spagnolo (attualmente percepisce 3 milioni netti all'Inter, ndr) difficilmente spalmabile a causa dell'incombere dell'anagrafe, che racconta di un classe '85, che il 12 gennaio compirà 35 anni. E poi, adesso, con gli arrivi in rosa di Badelj prima - a proposito di ritorni romantici - e di Pulgar poi, la necessità di aggiungere in rosa un centrocampista cerebrale del livello di Borja è decisamente meno primaria. Ma, finisca come finisca, il legame tra il calciatore e la città rimarrà immutato, e la sua presenza in città nella giornata di ieri, e anche di oggi, dunque, è un dato di fatto.