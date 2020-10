BORGHI A FV, Quarta completo. Il futuro di Pezzella...

Per avere un parere approfondito sul profilo di Lucas Martinez Quarta, Firenzeviola.it ha contattato in esclusiva il commentatore televisivo Stefano Borghi, voce di DAZN e grande esperto di calcio sudamericano. Ecco il suo punto di vista sul nuovo colpo viola: "Martinez Quarta è cresciuto costantemente, ha un ventaglio di caratteristiche completo: sa marcare, impostare, coprire, giocare d'anticipo e di testa. Sa fare tante cose, ma da terzino secondo me non è utilizzato al meglio. Tra i centrali che ha oggi la Fiorentina vedrei più Milenkovic e Caceres sulla fascia destra. Per me non è fuori luogo mettere ad esempio Caceres a sinistra e Lirola a destra facendo una sorta di tre e mezzo. In fase di non possesso il calcio è schematico, ma quando attacchi è tutto in movimento ed in evoluzione. Il futuro di Pezzella? L'argentino è giocatore di rendimento e dalla leadership comprovata. Il futuro sarà da valutare, mi pare di aver letto che si sia espresso chiaramente... Tutti con l'offerta giusta possono partire in questo calcio, bisognerà capire l'evoluzione della conduzione tecnica della Fiorentina in questa stagione".