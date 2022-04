BLACK OUT GENERALE, DELUDONO TUTTI

TERRACCIANO - Sorpreso dal tiro di Pablo Mari dopo che l’Udinese si era insediata in area da rigore respinge sui piedi di Deulofeu il pallone del 2-0. Molto meglio nel secondo tempo sia su un diagonale dello spagnolo che su una discesa di Pussetto anche se il risultato è già compromesso, 5,5

ODRIOZOLA - Qualche problema nei primi minuti fino allo spazio concesso a Pablo Mari per il gol del vantaggio. Solo sul finire di primo tempo si vede finalmente al cross che Biraghi spara fuori poi sotto misura non dà forza al pallone che potrebbe deviare da buona posizione. Più coperto nel secondo tempo ma non conferma le ottime sensazioni di Salerno e anzi nel finale dalla sua parte nasce il quarto gol, 5

MILENKOVIC - Success non è un cliente comodo fisicamente parlando e lui fatica a contenere le sue ripartenze nel primo tempo come confermano i due gol bianconeri e in particolare il secondo, 5

Dal 1’st IGOR - Buon impatto sulla partita seppure alla lunga le ripartenze friulane siano complicate da fermare, 5,5

QUARTA - Torna titolare a distanza dall’ultima volta e ha il suo bel da fare nel contenere Deulofeu. Non va benissimo in impostazione con troppi appoggi poco precisi fino al raddoppio friulano in cui ha più di una responsabilità. Preso d’infilata anche lui sul terzo gol friulano. In difficoltà, 5

BIRAGHI - Tende ad accentrarsi molto, soprattutto nel primo tempo quando agisce praticamente da interno. Arriva al tiro a ridosso dell’intervallo ma senza inquadrare lo specchio della porta ma nel secondo tempo, dalla sua parte, Deulofeu arriva pericolosamente al tiro. Soliti lampi, solite pecche, 5,5

BONAVENTURA - Al rientro a sorpresa sono evidenti i ritardi nella condizione fisica dopo le assenze degli ultimi tempi. La sostituzione pare inevitabile, la gestione del rientro invece lascia qualche dubbio, 5

Dal 1’st MALEH - Si vede al tiro, al quarto d’ora della ripresa, con Silvestri bravo ad alzare in angolo, 6

TORREIRA - Anche il suo ritorno dal primo minuto non era preventivato e anche nel suo caso, come per Bonaventura, paga il prezzo di uno stato fisico non ottimale. Di testa, nel secondo tempo, riesce comunque a impensierire Silvestri poi si fa ammonire dopo una decina di minuti nella ripresa. Acciaccato, 5,5

DUNCAN - Bene in chiusura sulla prima discesa dell’Udinese dal versante sinistro, poi però i soliti limiti in impostazione anche se nella seconda parte di gara recupera qualche pallone in più, 5,5

Dal 25’st IKONÈ - Nuovamente schierato in mezzo conferma di non trovarsi propriamente a suo agio in quella zona di campo e la rincorsa finale su Deulofeu evidenzia anche problemi in copertura 5,5

GONZALEZ - Strappa i primi applausi mettendo a sedere un paio di avversari e costringendo Silvestri in corner. Altro spunto più tardi con caduta in area che però l’arbitro non sanziona. Avvio di ripresa nervoso con il battibecco ravvicinato con Deulofeu, a seguire un colpo di testa che crea problemi evidenti alla difesa bianconera. Ma anche oggi servirebbe tutt’altra personalità e tutt’altra qualità, 5

PIATEK - Sottil gli offre il primo assist ma sulla sua conclusione c’è la risposta di Silvestri. Non è il massimo della reattività su una corta respinta di Silvestri poi ci riprova a 5’ dall’intervallo ma senza angolare troppo. Leggero, leggero 5

Dal 1’st CABRAL - Di palloni giocabili non ne vede, ma non riesce nemmeno a difendere troppo palla e quasi sempre è dietro l’uomo, 5

SOTTIL - Buon pallone, in avvio, per la girata sotto misura di Piatek. Non riesce a ripetersi sui successivi tentativi in profondità e quando ci prova di testa conclude centralmente. Comincia la ripresa con un’azione personale e tiro a lato. Nel grigiore generale è quello che sembra comunque provarci di più anche se non può bastare a far male all’Udinese, 6

Dal 25’st CALLEJON - Fa poco per mettersi in mostra, 5,5

ITALIANO - Le sorprese sono i rientri di Torreira e Bonaventura, la certezza Gonzalez con Piatek e Sottil nel tridente. Il ritmo dei suoi è però più o meno lo stesso di Salerno e il doppio vantaggio dell’Udinese conferma le difficoltà (anche fisica) dell’ultima settimana. Dopo l’intervallo tira fuori Milenkovic, Bonaventura e Piatek inserendo Igor, Maleh e Cabral che consentono alla squadra di alzare il baricentro ma non i giri del motore. Anche per questo prova le carte Ikonè e Callejon per Duncan e Sottil ma il francese in mezzo non sembra poter incidere e lo spagnolo fa poco o nulla tanto che il terzo gol chiude il conto. Il terzo k.o. consecutivo, Coppa Italia inclusa, sembra scoperchiare una condizione fisica in netto calo e soprattutto rischia di obbligare la Fiorentina a rivedere i propri obiettivi di classifica, 5