BIRAGHI, Il flirt con Italiano e un'operazione in stand-by

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it è stato il focus che la nostra redazione ha dedicato a Cristiano Biraghi, partente nel giro dei prossimi giorni: l’inizio del 2025 si era aperto con la notizia di un interesse per Biraghi da parte del Bologna, con Italiano che si sarebbe speso in prima persona per portare nel capoluogo emiliano quello che fino a pochi mesi fa era il suo capitano, in sostituzione del partente Lykogiannis. Sul greco sembrava esserci l’interesse concreto della Salernitana, alle prese con una difficilissima prima parte di campionato in Serie B che la vede in piena zona retrocessione. Tuttavia, con il raffreddamento di quest'ultima trattativa si è conseguentemente arenata anche quella con la Fiorentina per il terzino e al momento i discorsi sembrano andati in stand-by. Quello che risulta sul fronte 'appenninico' è che l’interesse di Sartori e degli uomini di mercato felsinei per Biraghi resta, ma ad oggi una possibile contrattazione dipenderà dall’uscita di Lykogiannis.

