BIGLIETTI ESAURITI PER PRAGA E LA SPINTA DEL FRANCHI, SALE LA FEBBRE PER LA FINALE

Archiviato il campionato ieri sera con la vittoria in casa del Sassuolo, sale la febbre per la finale di Conference League, tra i biglietti esauriti a Praga, i tifosi pronti a partire anche senza tagliandi e la spinta che arriverà a distanza del Franchi. Di queste ore infatti la notizia che i quasi 6mila biglietti per assistere alla gara dal vivo, all'interno dell'Eden Arena di Praga, sono esauriti e che dunque chi non è riuscito ad accaparrarsi il prezioso tagliando ha la possibilità di vedere la gara al Franchi, a 5 euro e biglietti in vendita da questi minuti sul sito e da lunedì al Viola Point.

Con la Ferrovia e il settore ospiti chiusi (visto che il maxi schermo è proprio sopra la curva) oltre al prato off limits, saranno circa 25mila i posti a disposizione per chi avrà voglia di condividere la visione della gara con gli altri tifosi, oltre a quelli che andranno nei locali dotati di maxi schermo sparsi per la città, nella speranza di tirare l'alba in attesa del rientro dei viola.

Inoltre, come ha detto anche ieri il sindaco Nardella ai nostri microfoni, dovrebbero essere 3mila i tifosi che andranno comunque a Praga, anche senza tagliando, tanto che il primo cittadino vuole sollecitare il collega della città ceca perché sia assicurata la sicurezza anche di questi tifosi. Per chi ha il biglietto prevista la fan zone da cui partiranno poi i bus per lo stadio. Ma i tifosi viola, tra Praga - all'Eden Arena o fuori - e Firenze vogliono spingere la squadra nel momento clou della stagione, nella speranza che sia quello della consacrazione dopo un percorso straordinario.