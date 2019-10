BIGICA BIS, C'era pessimismo: ai giovani serve aiuto

Queste altre dichiarazioni di Emiliano Bigica, tecnico della Primavera viola, al termine del match contro l'Atalanta: "Io non capisco perché c’era tutto questo pessimismo dell’Atalanta: dall’altra parte non c’erano degli scappati di casa… manca poco potevamo vincere a Bergamo. Non capisco tutto questo pessimismo, ogni volta che facciamo un pareggio leggo pessimismo ovunque. I ragazzi sono giovani, vanno aiutati. Loro hanno vinto a Manchester e noi abbiamo pareggiato col Pescara, ok: allora cosa si fa? Non si gioca? Noi facciamo da anni tante finali e sette giocatori sono in prima squadra. Su tanti siti di altre squadra non vedo mai parlar male delle rispettive Primavere".