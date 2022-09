BERTI, Ha già firmato coi viola. Battuta concorrenza

Il giovane Tommaso Berti è in procinto di diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista classe 2004 ha infatti già firmato con i viola ed è atteso a breve a Firenze. La formula con la quale si trasferisce dal Cesena è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato ad una cifra che si aggira attorno ai 100 mila euro. Sul giocatore c'erano anche Torino e Milan, ma la Fiorentina ci stava lavorando da un mese ed ha bruciato la concorrenza. Il giovane, che conta già 26 presenze in Serie C, si metterà a disposizione di Aquilani in primavera.