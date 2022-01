BERTI A FV, DV9, da tifoso dispiace. Ma quei soldi...

L'ex portiere Gianluca Berti, dirigente sportivo e tifoso viola, commenta così in esclusiva a FirenzeViola.it l'addio di Dusan Vlahovic con destinazione Juventus: "Purtroppo le squadre che hanno i soldi sono queste e fanno gola ai calciatori di oggi. Normale che un calciatore ambisca ad andare sempre a migliorare ma pensavo andasse all'estero, e che fosse una cosa per giugno e non per gennaio. Ci hanno anticipati tutti, invece: la Fiorentina ha preso tanti soldi come voleva, lui ha rifiutato tutto il resto quindi vada alla Juventus. Da tifoso dispiace ma diventa difficile trattenere i giocatori come Chiesa oppure Vlahovic. Fanno gola. O c'è la forza di farlo stare un anno e mezzo in tribuna o lo vendi, perché è lui che decide".

