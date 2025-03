Bernardeschi e quelle parole di stima per Palladino: "Le critiche? Eccessive"

vedi letture

Uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello che riportava le parole del doppio ex di Fiorentina e Juventus Federico Bernardeschi alle pagine de La Gazzetta dello Sport. Il classe '94 ha difeso l'operato di Raffaele Palladino sulla panchina viola: "Le critiche rivolte a Palladino? Eccessive. La Fiorentina gioca bene e quando hai due competizioni da sostenere non è mai facile. Ha sempre vissuto momenti di alti e bassi avendo giocatori giovani, sta facendo il suo percorso e non mi aspettavo di vedere niente di più. Deve lottare per arrivare in Conference o in Europa League, la posizione di classifica è giusta. Non ha una rosa da Champions. Palladino mi piace, però lui e Thiago non si somigliano come impostazione tattica".

Leggi anche: Bernardeschi su Kean: "Alla Juve aveva troppa concorrenza. Fagioli ha fatto la scelta giusta"