BENEDETTA CONFERENCE! LA TRASFERTA SERBA PER RILANCIARE ANCHE IL MERCATO ESTIVO

La Fiorentina parte tra poche ore per la Serbia con un bagaglio di dubbi ed insicurezze ereditate dalle tre sconfitte consecutive in campionato. Per questo, Lekovac e Cukaricki sono contesto e sparring partner ideali per tirare su il morale in vista del Bologna. Demolita all'andata per 6-0, il match contro la squadra di Igor Matic può rappresentare anche il trampolino per lanciare finalmente alcuni botti di mercato estivi rimasti inesplosi.

Iniziando da Oliver Christensen: il danese arrivato dall'Herta Berlino era stato battezzato come portiere di coppa, poi però era arrivato l'infortunio nel riscaldamento prima del match contro il Ferencvaros. Adesso che la lesione al retto femorale sembra smaltita il numero cinquantatre è pronto a tornare tra i pali e l'obiettivo (neanche troppo proibitivo visto la flebile potenza di fuoco mostrata dal Cukaricki all'andata) è quello di strappare in terra serba il primo clean sheet.

Davanti a Christensen Italiano potrebbe far debuttare dal primo minuto Yerry Mina: anche per il colombiano un avvio di stagione in salita con l'infortunio rimediato in nazionale; domenica, nell'assalto vano contro la Juventus, l'ex Everton ha debuttato in Italia arrangiandosi come attaccante improvvisato per i sette minuti finali. Col Cuckaricki il suo minutaggio dovrebbe aumentare, con possibilità di vederlo già da titolare.

E poi c'è Maxime Lopez, il cui talento si è acceso solamente a intermittenza (più buio che luce in questi primi due mesi). Il francese ha trovato il primo gol in viola all'andata ma nell'ultimo mese di campionato ha giocato solamente 19 minuti nella sconfitta di Roma contro la Lazio. Per peso dell'investimento (sul classe '97 balla un riscatto col Sassuolo di 10 milioni) e valore assoluto del giocatore, Italiano dovrà accelerare il suo inserimento in squadra a cominciare proprio dal match di Leskovac.

Un capitolo a parte lo meritano i due attaccanti, Lucas Beltran e M'bala Nzola, fermi ad una rete in due in campionato (3 stagionali con la doppietta dell'argentino proprio contro il Cukaricki). La tenuta difensiva da dilettanti allo sbaraglio mostrata dai bianconeri di Serbia può dar fiducia anche a loro. Insomma, il confronto di Conference in programma domani alle 18:45 è un jolly da sfruttare soprattutto per chi è arrivato in estate.