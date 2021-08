BENASSI, Un anno drammatico. Ora cerca riscatto

Tra tutti i giocatori in rosa, forse a tratti è stato il ritorno di fiamma che nessuno si sarebbe mai aspettato. Si tratta di Marco Benassi, di rientro da quello che lui stesso ha definito un anno drammatico in quel di Verona, sponda Hellas. Il polpaccio destro ha tormentato per più di dodici mesi l’ex Torino e Inter, che a Moena ha ritrovato il sorriso grazie alla fiducia di Italiano e ai nuovi stimoli che si sono presentati con il ritorno a casa. Benassi è legato a Firenze non soltanto per il minutaggio speso con la maglia della Fiorentina, ma anche per quello che ha vissuto il 4 marzo 2018, ossia la perdita del suo capitano storico. Lui (come anche Biraghi) resta, al momento, una memoria storica importante che potrebbe essere molto utile non soltanto sul rettangolo verde, ma anche nello spogliatoio. Potrebbe farsi portavoce di quei valori espressi dall’eterno capitano viola e trasmetterli al gruppo per dare solidità e senso di appartenenza.

Ma si sa, oltre alla psiche, conta il fisico. Il giocatore ha risposto bene alle prove atletiche in due settimane di ritiro a Moena. Il tecnico se ne è accorto, la società pure. Ciò ha portato alla sua conferma in viola e ad altri 3 anni da potersi giocare con il giglio sul petto. Inizia per lui una nuova vita a Firenze in cerca di riscatto, con l’auspicio di ritrovare quei colpi improvvisi che lo hanno portato a segnare 13 gol tra il 2017 e il 2020 e a essere a fasi alterne anche capocannoniere della squadra.