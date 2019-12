BENASSI SI RISCOPRE BOMBER, GHEZZAL VOLITIVO, OK CASTRO

TERRACCIANO – Risponde presente sul primo bel tiro del Cittadella mandando in corner la conclusione da fuori di Bussaglia. Si ripete sul finale di primo tempo su tiro di Celar dopo che Panico da buona posizione aveva mandato fuori. Anche nel secondo tempo due belle parate su Proia. Più che positivo, 6,5

VENUTI – Dopo una decina di minuti sfonda sulla destra e i traversoni non sono niente male, poi però si deve immolare per fermare Celar lanciato a rete e rimedia un rosso inevitabile, 5,5

MILENKOVIC – Attento di testa e di piede nei primi minuti quando la difesa non è esattamente reattiva, si fa sorprendere nell'azione che costa il rosso a Venuti. Molti meno affanni nel secondo tempo, 6

RANIERI – Condivide con Milenkovic una linea del fuorigioco che non funziona quando Celar si ritrova in fuga verso Terracciano. Per il resto serata di ordinaria amministrazione, 6

DALBERT – Ha buona gamba rispetto al diretto marcatore e quando decide di andarsene la Fiorentina si regolarmente pericolosa. Anche nel secondo tempo per poco non azzecca l'assist vincente, 6

Dal 35'st TERZIC – S.v.

BENASSI – Il primo pallone non riesce a colpirlo sotto misura, il secondo però lo mette in rete per il vantaggio dei viola. Non ha dimenticato di essere stato il capocannoniere della passata stagione e sull'invito di Ghezzal firma il due a zero. Riscoprirsi bomber, 7

PULGAR – Talvolta ritarda troppo il tocco decisivo come quando sul finire di primo tempo per poco il Cittadella non trova il pareggio. Viene fuori col passare del tempo e nella ripresa se la cava bene in regia, 6

CASTROVILLI – Il più ispirato in avvio arriva anche al tiro impegnando Maniero poco prima del ventesimo. Potrebbe arrotondare a tre le reti dei viola ma si fa ipnotizzare dall'uscita del portiere avversario. E' comunque fondamentale lì in mezzo, 6,5

GHEZZAL – Dopo un quarto d'ora spara alto da buona posizione nella prima occasione da rete. Va un po' a intermittenza ma si fa apprezzare per l'assist sul secondo gol di Benassi e per una conclusione fuori di poco a mezz'ora dalla fine. Volitivo, 6,5

Dal 30'st CACERES – S.v.

VLAHOVIC – Da destra Venuti gli offre un pallone d'oro che lui però spreca di testa. L'errore sotto misura lo condiziona nel resto del primo tempo, tanto che si rivede con un tentativo di rovesciata solo a metà ripresa. Bello l'invito per Castrovilli che non trova il tre a zero. Preoccupato, 5,5

SOTTIL – Conclusione di sinistro respinta dopo un bel dialogo con Castrovilli, poi offre l'assist del vantaggio di Benassi. Richiamato da Montella alla mezz'ora ci resta male. Non aveva demeritato, ma per avere certe reazioni è un po' troppo presto, 6

Dal 30'st LIROLA – Entra e perde due volte l'uomo con conseguenti rischi difensivi. Parziale riscatto il lancio che consente a Ghezzal di mettere Benassi in condizione di raddoppiare, ma è ancora lontano dal giocatore visto l'anno scorso, 5,5

MONTELLA – Rilancia Ghezzal e Sottil con Vlahovic, dietro ci sono Venuti e Ranieri. I suoi cominciano al rallentatore poi salgono in cattedra e segnano salvo ritrovarsi in dieci su una disattenzione difensiva. Da quel momento torna ad aleggiare qualche fantasma, anche perchè Lirola che prende il posto di un arrabbiato Sottil non entra bene in partita tanto che il Cittadella sfiora il pari. Nella ripresa Ghezzal e Benassi riportano la strada in discesa con il gol del due a zero, poi tocca a Caceres al posto di Ghezzal e a Terzic per Dalbert. La vittoria era il minimo, qualche segno di nervosismo si è anche visto, ma intanto il cammino in Coppa Italia prosegue e tanto basta, 6