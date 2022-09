BENASSI, Ipotesi Turchia è viva: il giocatore riflette

Il mercato in Italia è finito ma non in alcuni paesi che potrebbero diventare una soluzione per un giocatore della Fiorentina. Marco Benassi è infatti ormai destinato ad essere escluso dalle liste della Fiorentina per la Serie A e la Conference League e - come raccolto da FirenzeViola.it - in queste ore sta valutando l'ipotesi di volare e andare a giocare in Turchia, dove il mercato ricordiamo che chiuderà l'8 settembre.