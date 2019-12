BENASSI, Il mediano va in panchina ma è infortunato

Sorpresa all'annuncio delle formazioni ufficiali: Vincenzo Montella infatti per la gara di stasera (pur avendo a lungo provato tra ieri e oggi Marco Benassi in posizione di interno e Erick Pulgar regista) deve fare a meno del mediano ex Toro per un infortunio last minute patito nel corso della rifinitura di oggi. Il numero 24 andrà in panchina ma non sarà a disposizione per la partita contro la Roma. Un problema in più per l'Aeroplanino che deve già fare i conti con le non perfette condizioni di Castrovilli e soprattutto Badelj, che oggi invece parte titolare.