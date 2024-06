BELOTTI, Non resterà viola. Nzola può partire in prestito

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il futuro di Andrea Belotti non sarà con la Fiorentina. Già da qualche giorno la notizia circolava negli ambienti viola, ma ora il club ha preso la sua decisione tanto che lo stesso giocatore ha iniziato a prendere in considerazione altre possibilità, a cominciare dalla corte del Como. Il primo passo per la parziale rivoluzione offensiva quindi è stato fatto. Belotti prenderà un'altra strada nonostante l'ottimo inserimento a livello ambientale. Poi sarà la volta di Nzola, anche se lui ha qualche possibilità di permanenza in più, dettata soprattutto dall'investimento fatto per lui un anno fa e dall'eventuale rischio di minusvalenza in caso di cessione immediata. Potrebbe partire in prestito, ma questa è un'altra storia.

