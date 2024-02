BELOTTI, Giocherà due volte il 21° turno: il precedente

Fonte: a cura di A.Gian.

C'è un curiosità particolare che riguarda l'attaccante della Fiorentina Andrea Belotti in vista della sfida di questa sera al Dall'Ara contro il Bologna: il Gallo infatti, se collezionerà - come pare - anche solo 1' nella gara di oggi in Emilia, avrà giocato per ben due volte (e con due maglie diverse) la giornata di Serie A numero 21. Perché? E' presto detto: il 20 gennaio scorso il Gallo era sceso in campo all’81' di Roma-Verona (match valido per la seconda giornata del girone di ritorno) e dunque sarà il primo italiano a rigiocare la stessa giornata di Serie A (trattandosi il match di oggi di un recupero) e, in assoluto, il secondo nella storia, visto che nel 2019 successe anche ad Eysseric, passato proprio dalla Fiorentina al Verona nella sessione invernale.

Un'irregolarità? Assolutamente no: le norme della Lega di Serie A infatti prevedono che l’unico divieto per un calciatore sia quello di non giocare due gare ufficiali nello stesso giorno.