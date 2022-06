BELLANOVA, L'Inter sorpassa i viola: il motivo

Clamoroso colpo di scena nella trattativa per Raoul Bellanova. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l’Inter avrebbe sorpassato la Fiorentina nella corsa all’esterno destro del Cagliari e adesso sarebbe in vantaggio per acquistare il classe 2000. La settimana prossima dovrebbe essere quella decisiva per capire quale sarà il futuro dell’ex Bordeaux, che vorrebbe una squadra che gli garantisse un buon minutaggio. Il problema è che i dirigenti gigliati hanno monitorato anche altri profili e non sarebbero del tutto convinti di affiancare a Venuti solamente Bellanova, che in passato ha giocato più da quinto di centrocampo che da quarto di difesa. Di conseguenza l’ipotesi Inter, a pari condizioni, è più attrattiva, ma ora i nerazzurri dovranno trovare l’accordo con il Cagliari, cosa non scontata visto che il club rossoblù chiede comunque la considerevole cifra di 15 milioni di euro, scomponibili in 9 di parte fissa e 6 di bonus.